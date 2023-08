Brand in trappenhal in Sint-Gillis: 15 mensen geëvacueerd, brandweerman gewond 

In een pand langs de Théodore Verhaegenstraat in Sint-Gillis is zaterdagmorgen om 5.30 uur een brand ontstaan. Vijftien personen moesten geëvacueerd worden, meldt de brandweer van Brussel.

In de trappenhal van een gebouw met vijf verdiepingen, was veel rookontwikkeling ontstaan. Alle aanwezige personen werden ter plaatse verzorgd door MUG-artsen, een persoon moest naar het ziekenhuis met een lichte rookintoxicatie. Ook een brandweerman verwondde zich licht tijdens de bluswerken: hij is ook naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht. Het pand is onbewoonbaar verklaard. De bewoners worden opgevangen door de politie en de gemeentediensten.