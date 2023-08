IJskelder voor vleermuizen in Verloren Bos van Lokeren ingehuldigd: ze kunnen er comfortabel overwinteren

Tijdens de "nacht van de Vleermuis" werd een ijskelder voor vleermuizen ingehuldigd in het Verloren Bos in Lokeren. De kelder was 120 jaar oud en werd gerestaureerd zodat vleermuizen er beter kunnen overwinteren. IJskelders werden in de vorige eeuw gebruikt om er drank, eten en medicijnen in op te bergen.

Nu die ijskelders leeg staan, vinden steeds meer vleermuizen er onderdak. Veel soorten van deze nachtdieren koesteren ijskelders omdat ze "vleermuisproof" zijn: de kelders zijn vrij van vorst, licht en geluid, hebben een constante temperatuur tussen 2 en 10 °C en een hoge luchtvochtigheid van 80 tot 100 procent. De laatste jaren verkeerde de ijskelder in het Verloren Bos in slechte staat, waardoor er geen vleermuizen in verbleven. Daarom werd beslist om de ijskelder te restaureren.