Gabon blokkeert internettoegang in nasleep van verkiezingen

Vandaag koos Gabon een nieuwe president. Maar of de afloop van die verkiezingen in alle transparantie zal verlopen, is nog lang niet zeker.

Vanavond, na het sluiten van de stemlokalen, kondigde de Gabonese minister van Communicatie aan dat het internet in heel het land per direct wordt afgesloten. Hij deed dat in een televisietoespraak. Vanaf morgen geldt er ook een avondklok van 7 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. De internetwaakhond NetBlocks kon vanavond al vaststellen dat het internet in heel het land wel degelijk is afgesloten.