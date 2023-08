Jongeman doodgeschoten in Komen, dader vlucht naar Frankrijk

De gebeurtenissen vonden plaats op de parkeerplaats van het jeugdcentrum in Komen (MJC), in de provincie Henegouwen. Kort voor middernacht loste een persoon vanuit een wagen een eerste schot in de lucht. Hij keerde terug en schoot een tweede keer. Daarbij werd een jongeman in de borst getroffen. Het slachtoffer overleed tijdens het transport of bij aankomst in het ziekenhuis.



Het motief voor de schietpartij is vooralsnog onbekend.

De dader vluchtte vervolgens weg, waarna hij de controle over zijn voertuig verloor en met de achterkant van de auto over het kanaal aan de grens met Frankrijk tot stilstand kwam. Hij zwom vervolgens in de richting van de Franse oever voor hij verdween. Hij wordt actief gezocht. De Franse autoriteiten zijn op de hoogte gesteld en er wordt een arrestatiebevel verwacht.