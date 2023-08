Kunstsmid uit Sint-Eloois-Winkel is jurylid op wereldkampioenschap in Italië

Luc Vandecasteele uit Sint-Eloois-Winkel is een ervaren kunstsmid. In het begin maakte hij vooral trappen en balustrades, later evolueerde dat naar kunstwerken. Luc behaalde in 2009 een wereldtitel met het Belgische team en daar is hij erg trots op. “Het was mijn tweede deelname. In 2007 proefde ik een eerste keer van het evenement. Ik vond het onmiddellijk fantastisch. Ook na 2009 reisden we elke twee jaar naar Italië om er deel te nemen.”



Luc trok deze keer met een andere missie naar Italië. Samen met twee Duitsers, een Israëliër en een Brit zetelt hij in de jury van het evenement. “Aanvankelijk wou ik zelf terug meedoen aan het kampioenschap, maar toen de vraag kwam of ik in de jury wou zitten, heb ik niet getwijfeld. Ik vind het alvast een hele eer.”