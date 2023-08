Lommelse schepen heeft huwelijk met zijn man laten inzegenen door de kerk

"Dat dat met God's liefde kan, is eens zo mooi. Waar liefde en vriendschap is, is God. Ik heb de liefde echt gevoeld tijdens de viering. Het gaat me niet over een statement maken als homoseksuele man, het gaat me over mijn huwelijk te kunnen vieren en omarmd te worden in mijn gemeenschap", vertelt hij.