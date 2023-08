De 1.400 jaar lange zoektocht naar het monster van Loch Ness

De eerste "waarneming" van Nessie was in het jaar 565. Toen beweerde een priester dat hij een groot beest in het water had gezien. Maar het is pas eeuwen later, in 1933, dat de fascinatie met het monster aanzienlijke proporties aannam. Een lokale Schotse krant bracht het verhaal van een koppel dat een "gigantisch prehistorisch dier" had gezien in het Schotse meer.