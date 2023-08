De race naar de maan gaat voort: Japan lanceert vannacht "slimme" maanlander en kan zo vijfde land op de maan worden

Het doel is om tot op 100 meter nauwkeurig te landen, in plaats van tot op enkele kilometers, zoals tot nog toe het geval is. Volgens het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA wordt het daardoor mogelijk "om in de toekomst te landen waar we willen landen en niet alleen waar het eenvoudig is om te landen".

En dat biedt nieuwe mogelijkheden, zegt JAXA. Denk aan ruimtemissies naar kleinere asteroïden, het landen op oneffen terrein of op zeer specifieke locaties. Maar ook voor bemande ruimtemissies is het belangrijk om op een precieze plek te kunnen landen. Vlak bij een toekomstige ruimtebasis op de maan of op Mars bijvoorbeeld.