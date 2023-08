Nacht van de Vleermuis in Fort Leopold in Diest :"In de winter verblijven hier 160 vleermuizen, ook zeldzame soorten"

In Fort Leopold kan je ook zeldzame vleermuizen aantreffen, weet Wout Willems van Natuurpunt: ”Ik denk bv. aan de Ingekorven Vleermuis. Een bedreigde soort die in Europa beschermd is. Het is erg moeilijk om deze vleermuis in stand te houden, maar hier in Diest slagen we daar gelukkig in. Het zijn geen tientallen, maar toch enkele exemplaren van de Ingekorven Vleermuis die we hier hebben.”

En de bezoekers tijdens de Nacht van de Vleermuis bleven niet op hun honger zitten in Diest: “We lopen in het donker met een batdetector. Tegen de avond komen de vleermuizen hier rondhangen. Dus we krijgen er zeker te zien. Met netten proberen we er ook te vangen om onderzoek te doen. Zo kan iedereen zo’n vleermuis eens van dichtbij bekijken. Eigenlijk zijn het schattige diertjes", vertelt Thierry Onkelinx, nog zo'n vleermuizenkenner die we in Fort Leopold tegen het lijf lopen.

In het Fort zijn recent allerlei maatregelen genomen om er een comfortabele verblijfplaats voor vleermuizen van te maken, aldus Natuurpunt: "We maken bepaalde ruimtes tochtvrij, zodat de vleermuizen het wat warmer hebben. We sluiten het Fort ook af, zodat mensen niet zomaar zonder begeleiding binnenkunnen. Vleermuizen kunnen sterven als ze opgeschrikt worden, zeker in winterslaap zijn ze kwetsbaar. Dan laten we geen bezoekers toe."