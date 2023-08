Niels Destadsbader speelt thuismatch op festival “BuikRock” in Deerlijk

Voor dat hoogtepunt aanbreekt, staan er vandaag nog heel wat andere artiesten op de affiche van BuikRock. Achtereenvolgens betreden Emma Heesters, Bram & Lennert, Nederlandse singer-songwriter Meau, Guga Baùl en zijn liveband “Radio Guga”, Milow en Natalia het podium. Top of the bill is dus lokale held Destadsbader, die speciaal voor BuikRock het podium deelt met een aantal bevriende artiesten. “De festivalsfeer kriebelt al in de buik”, aldus de BuikRock-organisatie.