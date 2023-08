Overijse stelt nieuwe druivenambassadeurs voor : “Bij ons thuis stonden altijd druiven op tafel”

Overijse leeft 6 dagen en nachten op het ritme van de 72ste Druivenfeesten. Een groot openluchtfeest dat in het teken staat van de tafeldruif die volgens de inwoners van Overijse “nergens zo lekker en zo sappig smaakt als in de Druivenstreek”. Vrijdagavond werden de nieuwe Druivenambassadeurs voorgesteld. Rani Van Sever is geboren in Neerijse. Haar grootouders zijn nog steeds actief als serrist: “Ik heb de liefde voor de druiven van mijn grootouders geërfd. Als kind liep ik graag in hun serre rond. Ik mocht de druiventrossen niet aanraken! Op zondag stonden er altijd druiven op tafel”, lacht Rani.