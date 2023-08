Poolse autoriteiten onderzoeken cyberaanval op spoorwegennet, treinverkeer was tijdlang gedestabiliseerd

De hackers konden inbreken in het frequentiesysteem van de Poolse spoorwegen en konden zo een signaal versturen dat een noodstop veroorzaakte bij verschillende treinen in het noordwesten van het land. Een twintigtal treinen kwam daardoor tot stilstand. Na enkele uren was het euvel verholpen.

Volgens Poolse media hoorden spoorwegarbeiders tussen het stopsignaal door ook het Russische volkslied weerklinken en een toespraak van de Russische president Poetin. Polen is een dichte bondgenoot van Oekraïne, dat in oorlog is met Rusland. Het land speelt een cruciale rol in de doorvoer van westerse wapens naar Oekraïne.

De Poolse autoriteiten zijn een onderzoek gestart en sluiten op dit moment naar eigen zeggen geen enkel scenario uit. Maar de regering wijst er wel op dat de werkwijze lijkt op die van de Russische president Vladimir Poetin en zijn Wit-Russische ambtsgenoot om Polen te destabiliseren.