Rode Kruis krijgt 120 goudstaven die in Zwitserland in trein waren achtergelaten

Een treinbegeleider vond in oktober 2019 een plastic zak op een trein van Sankt Gallen naar Luzern. In de zak zat een wit pakket met daarop "waardevolle voorwerpen ICRK" geschreven. Het pakket bevatte 3,732 kilo goud in de vorm van 120 kleine staven, deelde het parket van Luzern mee.