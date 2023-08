Rusland zegt opnieuw twee drones te hebben neergehaald: "Geen gewonden en geen schade"

De Russische luchtverdediging heeft een drone neergeschoten die Moskou naderde. Dat heeft de burgemeester van de hoofdstad, Sergei Sobjanin, in de vroege ochtend bekendgemaakt. Volgens de eerste informatie zijn er geen slachtoffers en is er geen schade. Een andere drone werd neergeschoten in Sjebekino, in de grensregio Belgorod.