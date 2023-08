Tientallen gewonden bij ongeval met bus met toeristen in Noord-Italië

De bus zat vermoedelijk vol met Oekraïense toeristen die naar hun land zouden terugkeren. Een zestal mensen - onder wie de chauffeur en minstens één kind - zaten vast in het wrak van de bus. Vier mensen raakten zwaargewond, zeker twee mensen zouden in levensgevaar zijn. In totaal raakten 15 mensen gewond bij het ongeluk, onder wie zeven minderjarigen, volgens Italiaans persbureau Ansa.