Twee winkels van Delhaize gevandaliseerd in Denderleeuw: met verf beklad en ruiten ingegooid

Ondernemersorganisatie Unizo en Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van supermarkten en speciaalzaken betreuren de criminele acties tegen winkels van Delhaize. "Ook de vakbonden moeten deze actie zwaar veroordelen", reageert Luc Ardies, directeur van Buurtsuper.be.

"Het is beangstigend dat men dreigt met nieuwe doelwitten. Deze criminelen moeten snel opgespoord en vervolgd worden om erger te voorkomen. We hopen dat het gezond verstand en de kalmte snel terugkeren in dit aanslepend conflict. Dit is niet de richting die we als maatschappij willen uitgaan."

Zaterdagochtend zijn veertien supermarkten van Delhaize gesloten: elf in Brussel en drie in Wallonië. De supermarktketen stuurt deurwaarders om in Wallonië de winkels zo snel mogelijk open te krijgen en om in Brussel de feiten te laten vaststellen.