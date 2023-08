Sterke daling aantal verkeersdoden in eerste helft van dit jaar

In Wallonië daalde het aantal verkeersdoden het sterkst, van 133 naar 100. Dat is een daling van 25 procent. In Vlaanderen was de daling iets minder groot, van 142 naar 122. Dat is een daling van 14 procent.

In Brussel noteerden we 5 doden in de eerste 6 maanden van dit jaar, ten opzichte van 12 vorig jaar in die periode. Toch sterven nog elke week gemiddeld 9 mensen op onze wegen, wat veel te veel blijft.