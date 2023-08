Voorlopig geen radioactief materiaal gevonden in vissen sinds afvalwater van kerncentrale Fukushima wordt geloosd

"Tritium wordt geloosd door vrijwel elke nucleaire installatie ter wereld, in vergelijkbare hoeveelheden of hoger. Het is geen onbekend principe", zei expert Geert Biermans van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eerder al.

"Ook bij ons lozen kerncentrales en nucleaire installaties tritium in de Schelde en de Maas in beperkte hoeveelheden. "Dat is door het FANC vergund en wordt ook door ons opgevolgd. Net zoals in Japan wordt de impact op voorhand berekend."