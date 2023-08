Vrijwilligers betreuren vandalisme aan speeltuig De Weldse Bok op dorpsplein in Weelde: "Dat doet pijn"

Bijna 2 jaar geleden werd de Weldse Bok op het dorpsplein in Weelde geplaatst. Dat gebeurde naar aanleiding van 50 jaar kindercarnaval. Het gaat om een kunstwerk van een bok met daarrond houten huisjes om in te spelen. Een groep vrijwilligers ontwierp en bouwde die. Normaal zouden ze 2 jaar geleden praalwagens gebouwd hebben, maar er was toen geen stoet door corona. Daarom creëerden ze dit blijvende kunstwerk, "dat niet alleen mooi was om naar te kijken, maar waar naar hartenlust gespeeld kon worden in en rond de houten huisjes."