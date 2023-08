Laatste weekend van augustus start zonnig, maar buien nemen snel over

De ochtend begint vandaag op vele plaatsen nog zonnig, maar geleidelijk komen er buien opzetten. De temperaturen schommelen tussen 18 en 21 graden Celsius, volgens het KMI.

Aan zee is het vanochtend wisselend tot zwaarbewolkt met buien en kans op onweer. Die buien spreiden zich snel uit over het noordwesten van ons land en ook op andere plaatsen zal de bewolking toenemen. Het blijft wel nog droog tot in de namiddag, wanneer de buien ook het noorden van het land bereiken.

Vanavond en -nacht blijft het wisselend bewolkt met buien verspreid over het hele land, maar die zouden geleidelijk aan moeten afnemen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.