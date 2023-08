Wijnboer uit Borsbeke lanceert aperitief met overschotten van druiven

In Borsbeke bij Herzele wordt vandaag een speciaal aperitief voorgesteld door de wijnboer van "Pres de Gand". Wijnboer Rudy De Vos heeft voor het eerst een afgeleid product van zijn wijn gemaakt: een Ratafia. Dat is een aperitief dat populair is in Spanje en Frankrijk.

Hij gebruikt daarvoor enkel de druifoverschotten die hij niet meer nodig heeft voor de productie van zijn andere wijnen. "We wilden een nieuw product, maar ook onze resten kwijt. Dus dit was ideaal", vertelt wijnboer Rudy De Vos.

Rudy doet alles zelf als wijnproducent, met de hulp van zijn vrouw en familie. "We verzorgen onze planten, plukken onze druiven en verwerken ze zelf tot wijn. Ook het bottelen gebeurt bij ons in het bedrijf. We verkopen de wijn op ons domein en we leveren aan verschillende restaurants en wijnhandelaars in de buurt. Onze voornaamste afzetmarkt situeert zich dus in Vlaanderen, we exporteren niet naar het buitenland."