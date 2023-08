Zwaar ongeval op E40 in Adinkerke: lading bier belandt op snelweg

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagnacht rond 3.25 uur op de E40 in Adinkerke net voor de Franse grens. Een vrouw in een BMW had te laat opgemerkt hoe een Roemeense bestelwagen met aanhangwagen aan een lage snelheid op de rechterrijstrook van de E40 reed. Net voor de afrit met Adinkerke reed de vrouw achteraan in op de aanhangwagen. Door de klap werden beide voertuigen weggeslingerd.