2000 fietsers rijden op Leuvense Ring tijdens Autovrije Zondag: "Cool dat we zelfs in de tunnel mochten fietsen"

In heel de stad waren er tientallen activiteiten, van rommelmarktjes tot dansoptredens. Maar hier was het regenachtige weer duidelijk spelbreker. "We hadden toch wat meer volk verwacht", zegt een dappere fietser: "Ik zat zelf nog in mijn zetel te twijfelen of ik wel zou komen, maar kijk hier ben ik. Om een statement te maken dat er meer ruimte moet komen voor fietsers. Autoverkeer neemt nog altijd te veel plaats in. Zelfs in een stad als Leuven."