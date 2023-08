24 katten in beslag genomen bij vrouw in Grimbergen: "De katten bleven maar paren en plots had ze er 24"

En zo kreeg het dierenopvangcentrum in Zemst er in één klap 24 katten bij: “Onder de katten zitten zowel volwassen katten als kittens. Onze dierenarts zal langskomen voor een gezondheidscheck. Daarna bekijken we welke dieren we kunnen plaatsen in onze gastgezinnen en welke in het asiel zullen blijven”, horen we bij het dierenopvangcentrum.

Het opvangcentrum in Zemst telt 231 dieren. Nu er plots 24 katten zijn bijgekomen, kan dat gevolgen hebben: “We zullen selectiever moeten worden, welke zwerfkatten we wel of niet van straat plukken. Dringende zaken zullen voorrang krijgen. We roepen op om ons te steunen, want de kosten lopen hoog op.”