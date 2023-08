Maanrock klokt af op 100.000 bezoekers, Grote Markt afgesloten tijdens optreden Pommelien Thijs

Ook de politie spreekt over een geslaagde editie. "Er waren geen noemenswaardige incidenten, enkele mensen werden meegenomen voor openbare dronkenschap maar dit was meestal voor hun eigen veiligheid omdat ze echt niet meer op hun benen konden staan", zegt woordvoerder Dirk Van De Sande van politiezone Rivierenland. "Er was een enorme drukte, maar we kregen de steun van collega's uit zeven andere politiezones en hondensteun van de federale politie waardoor we alles in goede banen konden leiden."