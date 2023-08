3000 lopers voor Night Run in Leuven: "Vooral de studio's van Thuis en radio2 waren bijzonder"

De organisatie had een parcours van zo’n 10 kilometer uitgestippeld. De lopers kwamen o.m. terecht in een bank, de Molens van Orshoven, de Stadsschouwburg, de archiefzaal van de bibliotheek, abdij Keizersberg, woonzorgcentrum Rémy en de Universiteitshallen. “Intussen zijn we met onze Night Run al bijna door elk interessant gebouw van Leuven gelopen. Dus is het niet zeker of er volgend jaar nog een editie komt”, weet organisator Kris Haesaert.