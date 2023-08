7000 bezoekers op Rock Ternat: "Ondanks de regen een topeditie zonder incidenten"

Het weer was af en toe spelbreker, zo duurde het zaterdag even voor de festivalwei volstroomde :”Enkele regenbuien gooiden van bij het begin roet in het eten. Ook Goose moest de regen trotseren. Toch zijn we erin geslaagd om er een knallend feestje van te maken”, horen we bij de organisatie.

Het festival verliep zonder grote incidenten, dus kijken ze in Ternat al uit naar de volgende editie. Die staat gepland voor vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2024 :”Super hoe we op zoveel vrijwilligers kunnen rekenen om dit festival te organiseren. Het hele jaar door zijn er zo’n 25 mensen mee bezig. Tijdens het weekend werken 300 vrijwilligers mee. Dankzij hen kunnen we elk jaar een kwalitatieve affiche samenstellen”, aldus Lotte Van Gestel.