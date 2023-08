Afghaanse vrouwen mogen nu ook populair nationaal park niet langer bezoeken

In Afghanistan ontzeggen de taliban vrouwen nu ook de toegang tot een nationaal park in de provincie Bamiyan. Het park, befaamd om zijn natuurschoon, is erg in trek bij toeristen en dagjesmensen. Maar volgens de taliban dragen veel vrouwelijke bezoekers in het park hun hoofddoek niet zoals het moet. Het veiligheidspersoneel krijgt daarom de opdracht om vrouwen niet langer toe te laten.