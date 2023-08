50.000 bezoekers voor bloemencorso in Blankenberge: "Het was zoals ik het voor ogen had"

“Het was een huzarenstukje om alles in elkaar te steken”, zegt regisseur Davy. “De muziek op elkaar afstemmen, alles vlot laten aansluiten: het is gelukt. In vergelijking met vorig jaar ben ik vooral erg blij met de continuïteit. Er waren geen grote gaten in de stoet. Aan de reacties kan ik afleiden dat mensen het prachtig vonden. We kijken terug op een prachtige bloemenstoet.”

Uiteindelijk zakten ongeveer 50.000 mensen af naar Blankenberge volgens de noodambtenaar. De middag verliep zonder noemenswaardige problemen.