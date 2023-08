"Grootste bosbrand ooit in EU" blijft opflakkeren, brandweerlui uit heel Europa helpen mee

Ondertussen woeden er ook branden op het Italiaanse eiland Sicilië. Het gaat onder andere om een dozijn haarden in de provincie Trapani. Daar moesten tweehonderd mensen geëvacueerd worden toen het vuur een vakantieresort bereikte in de gemeente Castellammare del Golfo. Ze werden via de zee weggebracht. De Civiele Bescherming bestrijdt het vuur nu met twee helikopters en een Canadees blusvliegtuig.

Ook de luchthaven van Trapani kwam even in de problemen. Die moest vandaag zes vluchten omleiden naar Palermo omdat het vuur de luchthaven had bereikt. Sinds 19.30 verlopen de vluchten daar opnieuw normaal.