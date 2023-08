Circusartiesten gaven het beste van zichzelf op straatfestival CIRK in Aalst: "Ondanks wisselvallig weer, toch mooie opkomst"

Zaterdag zakten er tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers af naar CIRK in Aalst, een openluchtzomerfestival voor een breed publiek. Elk jaar vult het gratis festival met allerhande ontroerende, grappige en indrukwekkende straattheater- en circusacts de straten van Aalst. "Dat getal is net iets minder dan wat we gewoon zijn, maar daar kunnen we het weer de schuld van geven", zegt programmator Liesbeth Bonner.

"Ondanks de regen, hebben we weinig verschuivingen gehad binnen het programma", vertelt ze. "De artiesten doen gewoon verder en de tribunes waren steeds volzet. Wij zijn tevreden, regen of zonneschijn trekken we ons niet aan en onze bezoekers ook niet echt, hebben we gemerkt. De bezoekers die we mochten ontvangen waren voorzien op de buien en brachten paraplu en regenjas mee en hebben steeds de lach op hun gezicht", besluit ze.