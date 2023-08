Deelnemers Druivenstoet trotseren regenbuien: "Als je van Overijse bent, moet je hier aan meedoen"

In de stoet zien we heel wat verenigingen uit Overijse met een zelfgebouwde praalwagen of grappige kostuums:"Met de vrouwen van Ferm nemen we al zeker 15 jaar deel. Deze keer hebben we gerepeteerd op een dansje. Wild dances. We zijn wild verkleed met een tijgermotiefje. Zijn we niet goed?", vraagt Ellen. Een andere jongen aan de kant komt uit Erps-Kwerps: "Een kameraad had gezegd dat ik eens moest komen kijken. De wagens en de reuzen zijn echt de moeite."