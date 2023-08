Demonstratie tegen bendegeweld mondt uit in moordpartij in Haïti

De nieuwe uitbarsting van bendegeweld vond plaats in Canaan, een geïmproviseerd dorp dat na de verwoestende aardbeving van 2010 tot stand was gekomen aan de rand van de hoofdstad. Enkele honderden leden van een plaatselijke kerkgemeenschap gaven gevolg aan de oproep van een pastoor om te demonstreren tegen het bendegeweld dat hun buurt teistert.

Het hoofd van een plaatselijke mensenrechtenvereniging, Gédéon Jean, heeft de live beelden gezien en wil dat het ministerie van Justitie de zaak onderzoekt. Bij de persagentschappen AP en Reuters verwijt hij de pastoor die het initiatief nam voor de demonstratie onverantwoordelijk gedrag. "Hij zette een groep mensen hiertoe aan en bracht hen in een dergelijke situatie. De politie had dit moeten voorkomen. Het is afschuwelijk dat een staat zoiets laat gebeuren."

Gewapende bendes controleren Port-au-Prince

Zeker 80 procent van de hoofdstad is intussen in handen van bendes die de bevolking terroriseren. Sinds begin dit jaar zijn volgens cijfers van de Verenigde Naties meer dan 2.400 doden en ruim 900 gewonden gevallen. Meer dan 950 mensen werden ontvoerd. Tienduizenden mensen zijn al voor het geweld op de vlucht geslagen.

Sinds de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021 werd vermoord, is het land, en dan vooral de hoofdstad Port-au-Prince, meer en meer ten prooi gevallen aan gewapende bendes.