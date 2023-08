53-jarige man overlijdt na verkeersongeval in Tielt

De automobilist reed rond 20.30 uur op de Wakkensesteenweg vanuit de richting van Tielt. In een bocht verloor de man de controle over het stuur. De auto belandde tegen een boom. De chauffeur was op slag dood. Een dokter die toevallig passeerde, stopte om de eerste zorgen toe te dienen, maar kon enkel vaststellen dat het al te laat was.

Het parket besloot geen verkeersdeskundige aan te stellen. De omstandigheden van het ongeval lijken duidelijk. In de bewuste bocht in de Wakkensesteenweg waar het ongeval zich voordeed, gebeurde eerder al een tragisch ongeluk.

Tijdens de vaststellingen van het ongeval was de Wakkensesteenweg geruime tijd plaatselijk afgesloten.