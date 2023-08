Mugshot boost Trump-campagne: meer dan 6,5 miljoen euro aan donaties sinds politiefoto

De 77-jarige Trump kwam meteen vrij na het betalen van een afgesproken borgsom van 200.000 dollar (omgerekend zo'n 183.000 euro). Maar niet zonder het maken van een politiefoto, de zogenoemde mugshot.

Het was al zijn vierde aanmelding in een rechtszaak in vijf maanden tijd, maar nooit eerder was er zo'n foto gemaakt. Tot donderdag. Trump is daarmee de eerste Amerikaanse ex-president die een mugshot heeft.