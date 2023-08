Dronken Nederlander steelt boot op de Vaart in Leuven: meer dan 10.000 euro schade

"De ravage is enorm. Ik had die boot nog maar net gekocht", vertelt Christoph Selderslagh (44). Hij werd zaterdagmorgen verwittigd door een kameraad van de woonboot die naast zijn plezierjacht aangemeerd ligt :"Hij zei me dat mijn boot verdwenen was. Ik keek even rond. En nog geen 300 meter verder zag ik de boot ronddobberen met een man aan boord. Ik sprak de persoon aan. Ik ben je boot aan het schoonmaken, zei hij. Mijn kameraad is dan aan boord gegaan en we hebben de politie van Leuven gebeld. Die hebben de man meegenomen voor verhoor."