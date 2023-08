Feesten in sprookjesdorp: 10.000 bezoekers voor recordeditie Land Of Love

“Elvaya, tales of the hidden village” was het sprookjesachtige thema van de zesde editie van Land Of Love. Het fantasierijke hoofdpodium was dé blikvanger van het dancefestival in Torhout. Twee dagen lang werd er gedanst op de tonen van dj’s als Used, Mark With a K en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob, tijdens een uitverkochte editie die in totaal zo’n 10.000 bezoekers lokte.