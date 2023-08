Met de fiets terug naar school? Verkeersinstituut Vias geeft tips aan ouders en leerlingen: "Laat je niet afleiden door je smartphone"

Veilig op de fiets is zeker ook belangrijk met het nieuwe schooljaar in zicht. "We zien dat veel jongeren zich op actieve wijze naar school verplaatsen, dus te voet of met de fiets. Dat is veel beter dan dat ze allemaal met de auto aan de schoolpoort worden afgezet", stelt Stef Willems van Vias.

De verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd is er op vooruit gegaan de laatste 30 jaar. "Het hoeft dus allemaal niet gevaarlijk te zijn. Vanaf de middelbare school gaan ze ook steeds vaker met leeftijdsgenoten rijden, zonder begeleiding van de ouders. Maak dan goeie afspraken met je kind", aldus Stef Willems.

"Het is geen probleem dat je met je vriend naar school fietst, prima. Maar ik wil graag weten langs welke route je rijdt. Ik zou graag hebben dat je boekentas goed is vastgemaakt. We spreken af dat je een helm opzet net zoals je vriendjes. Doe je fietslichten aan als het donker is. En kijk niet op je gsm, want dat kan ook gevaarlijk zijn."

"Dat zijn zaken die ouders kunnen meegeven aan hun kinderen. Uiteraard is het ook aan alle andere weggebruikers om aandachtig te zijn", besluit Stef Willems.