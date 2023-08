Gevelgedicht van jarige schrijver Tom Lanoye onthuld in thuisstad Sint-Niklaas

Na het verjaardagsfeest toonde de 'Shakespaere van Sint-Niklaas' of 'Het Goddelijke Monster' van de literatuur zich erg in zijn nopjes. Honderden mensen wilden met hem op de foto, met hem een babbeltje slaan of ze vroegen om een handtekening in een van zijn boeken. "Ik dacht nog: hoe gaan we die twee uur in godsnaam vullen? Maar het was prachtig", zei de schrijver nagenietend in de foyer van de stadsschouwburg.