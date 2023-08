Jongeren aangevallen na Schuimparty in Keerbergen: "Mijn zoon heeft een hersenschudding"

“Onze zonen van 17 en 19 jaar wandelden samen met een vriend naar huis. Toen ze aan frituur Annie kwamen op de Putsebaan werden ze plots aangevallen door een groepje van minstens vier personen. Ze waren er duidelijk op uit om ruzie te zoeken”, meent de vader van de slachtoffers: “Mijn jongste zoon kreeg klappen op het hoofd. Maar mijn oudste zoon werd het hardst aangepakt. Hij werd met de ziekenwagen afgevoerd. Het verdict is een hersenschudding.”

De ouders hopen dat getuigen hebben gezien wat er gebeurd is: “Die daders moeten gestraft worden. In een dorp als Keerbergen moet je toch veilig naar een chirofuif kunnen gaan? We hebben klacht ingediend bij de politie. Die bekijkt de camerabeelden in de buurt.”