Laatste rit Renewi Tour vertrekt aan brug van Vroenhoven in Riemst en komt aan bij Alden Biesen in Bilzen, Tim Wellens derde keer eindlaureaat

Tim Wellens is voor de derde keer eindlaureaat van de Renewi Tour, de voormalige Benelux Tour. De laatste rit begon aan de brug van Vroenhoven in Riemst. Alden Biesen in Bilzen was dan weer het decor van de aankomst. Opvallend: het peloton heeft de slotetappe van de Renewi Tour een tijdje lam gelegd omdat enkele renners de finale te gevaarlijk vonden.