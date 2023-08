Lichaam van jonge vrouw (20) gevonden in gracht in Bonheiden

Een voorbijgangster heeft zondagochtend rond 8 uur een lichaam gevonden in een gracht langs de Oude Baan in Bonheiden. Politiezone Bodukap bevestigt dat het gaat om een 20-jarige jonge vrouw uit Bonheiden. Naast haar lag ook een fiets. De politie onderzoekt of er sprake is van een ongeval.