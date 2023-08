Maanrock sluit af met “familiedag” met Niels Destadsbader en Pommelien Thijs

Zondag is traditioneel de 'familiedag' op Maanrock. Op het Groot Podium staan enkele artiesten die ook het jonge publiek kunnen bekoren. In de namiddag staat de bende van #LikeMe op de affiche, met hun set vol populaire Nederlandstalige covers. Daarna volgt een soloconcert van #LikeMe-ster en Zomerhit-winnares Pommelien Thijs. Vorig jaar was het op zondagnamiddag trouwens over de koppen lopen in Mechelen voor de #LikeMe-sterren. Naast deze Nederlandstalige toppers, staan ook Les Truttes op het hoofdpodium.

Op het Feestpodium in de binnenstad vind je vanaf 17 uur tot middernacht de DJ's van De Tijdloze Dansant. De allerkleinsten worden in Rommy's Zomertuin verwend van 12 tot 18 uur met een parcours vol springkastelen, piratenrun, speleoboxen en reuzespelen.