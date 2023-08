Na 39 jaar opnieuw heksenverbranding in Hasseltse Banneuxwijk: "Verrast hoe sterk de traditie nog leeft"

Voor Jan is het ook belangrijk dat de voorstelling op een historisch accurate wijze gebracht wordt. "Tot in de details proberen we alles na te bootsen, zoals het was toen Elen Aegten in het jaar 1540 tot de brandstapel veroordeeld werd omwille van hekserij. Ze werd van hekserij verdacht omdat ze beviel van een dode baby. En omdat ze toegegeven had aan hekserij, had ze nog het "geluk" dat ze eerst gewurgd werd en dan pas verbrand."

Niet alleen de voorstelling is belangrijk. Ook de betekenis achter de traditie is van belang voor Jan, die het hele spektakel regisseerde. "We willen de zovelen die onschuldig veroordeeld werden ook herdenken met deze heksenverbranding." De verbranding van gisteren maakte deel uit van een driejarenplan waarvan het hoogtepunt nog moet komen. "Volgend jaar in september organiseren we de Heksenstoet. Een mooi moment om naar uit te kijken."