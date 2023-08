Nieuwe gymhal geopend in Kalmthout: nationale teams van Australië en Zuid-Korea komen er al trainen voor het WK

Dat zullen ze doen door zalen en overnachtingplaatsen te verhuren. Er is al veel interesse tot in het (verre) buitenland. "Onze gymhal is zeer populair aan het worden bij topclubs uit België en Nederland. Het is de beste turnzaal in België op dit moment, denk ik, en dat in een dorp als Kalmhout. Het is meer dan ik durfde te dromen", zegt Tom Van Hauwaert, voorzitter van Dynamika.

"Ook de nationale teams van Australië en Zuid-Korea boekten al trainingstijd ter voorbereiding van het WK in Antwerpen. Wij hebben dezelfde turntoestellen als op het WK. We zijn nu de enige club in heel België, naast de topsportschool in Gent, die zulke toestellen heeft. Daardoor zit ons orderboekje voor 2024 zo goed als vol en begint dat van 2025 goed gevuld te geraken."