Stormen blijven Duitsland en Polen teisteren, ook morgen nog noodweer verwacht

In Podkarpackie, ook in het zuidoosten van Polen, werden ook minstens vijf gewonden gemeld bij weergerelateerde ongevallen. In de aangrenzende regio Klein-Polen meldden brandweerlieden dat ongeveer 150 daken van huizen beschadigd waren, waarvan er meer dan 30 volledig weggerukt waren. Soortgelijke schade werd gemeld in andere regio's van Polen.