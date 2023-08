Opnieuw ongeval op E40 in Adinkerke: Nederlandse caravan belandt ondersteboven in gracht na aanrijding

Op de E40 tussen Veurne en de Franse grens raakten twee wagens zondagnamiddag ter hoogte van Adinkerke betrokken in een verkeersongeval. Een caravan die aan een van de auto’s hing, kwam op zijn kop in de gracht terecht. Iedereen kwam er met de schrik vanaf. Opmerkelijk, het is al het tweede ongeval dit weekend op de E40 in de buurt van Adinkerke.