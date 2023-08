Man (88) overleden in hotel in Baarle-Hertog, lichaam in verregaande staat van ontbinding

In hotel Den Bonten Os in Baarle-Hertog is gisteren het lichaam gevonden van een 88-jarige man. Die was vermoedelijk al een tijd geleden overleden, want het lichaam was al in verregaande staat van ontbinding.

Politie en parket onderzoeken hoe de man precies overleden is. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat.