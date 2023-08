Overmere herleeft boerenkrijg van 225 jaar geleden met herdenkingsweekend

Exact 225 jaar geleden nam de jonge plattelandsbevolking in ons land de wapens op tegen de Fransen die op dat moment België bezetten. "Elk jaar wordt die boerenkrijg herdacht, maar om de 25 jaar pakken we het grootser aan", vertelt Nick de Backer van het Boerenkrijgcomité. De herdenking bracht heel wat volk op de been. Een nieuw bier, een historisch legerkamp, een tentoonstelling, een wagenspel en een optocht vormden de ingrediënten van een geslaagd weekend.

"De boerenkrijg was een opstand van de Vlaamse plattelandsbevolking in 1798", gaat Nick verder. "Het was een reactie op de nieuwe regels van de Fransen. Zij voelen zich bedreigd door hun eigenheid. Iedereen die niet in de pas liep, die moest er aan geloven bij wijze van spreken. Dat kwam heel bruusk over bij de katholieke, Vlaamse plattelandsbevolking."