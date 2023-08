"Supervondst" in Mexico-Stad: archeologen vinden offers van Azteken

De huidige metropool Mexico-Stad was ooit de hoofdstad van het Azteekse rijk Tenochtitlan (1325-1521). De hoofdtempel was het religieuze centrum van Tenochtitlan - een stad die destijds met 200.000 inwoners een van de grootste ter wereld was. De tempel werd in verschillende fasen uitgebreid tot hij werd vernietigd door de Spaanse veroveraars.



Onderzoekers hadden tijdens opgravingen al andere offers gevonden onder de monumentale slangenkoppen van het platform.